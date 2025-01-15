Під час ракетної атаки рф по Україні Польща піднімала авіацію

Більше 40 ракет росіяни запустили по території України.

В середу, 15 січня, росія завдала масованого ракетного удару по Україні.

Більшість ракет полетіли на захід країни, ймовірно, тому Польща підняла бойову авіацію.

Про це йшлося в дописі Міністерства оборони республіки Польща.

"У зв'язку з нападом російської федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочато роботу військової авіації в нашому повітряному просторі", - заявили у відомстві.

В той же час, голова Львівської ОВА Максим Козицький та голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідормили, що під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівщину крилатими ракетами.

Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому і Стрийському районах - без постраждалих, але з руйнуваннями.

Козицький запевнив, що системи життєзабезпечення області працює у штатному режимі, і що відключень електроенергії немає.

Онищук же написала, що на Прикарпатті ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. В області працювали Сили ППО.

"На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці події працюють відповідні служби. Ситуація – під контролем", – додала вона.