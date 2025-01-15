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Під час ракетної атаки рф по Україні Польща піднімала авіацію

15 січня 2025, 09:54
Під час ракетної атаки рф по Україні Польща піднімала авіацію
Фото з відкритих джерел
Більше 40 ракет росіяни запустили по території України.

В середу, 15 січня, росія завдала масованого ракетного удару по Україні. 

Більшість ракет полетіли на захід країни, ймовірно, тому Польща підняла бойову авіацію. 

Про це йшлося в дописі Міністерства оборони республіки Польща. 

"У зв'язку з нападом російської федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочато роботу військової авіації в нашому повітряному просторі", - заявили у відомстві. 

В той же час, голова Львівської ОВА Максим Козицький та голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідормили, що під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівщину крилатими ракетами. 

Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому і Стрийському районах - без постраждалих, але з руйнуваннями.

Козицький запевнив, що системи життєзабезпечення області працює у штатному режимі, і що відключень електроенергії немає.

Онищук же написала, що на Прикарпатті ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. В області працювали Сили ППО.

"На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці події працюють відповідні служби. Ситуація – під контролем", – додала вона. 

 

війна в Україніатаки рф

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