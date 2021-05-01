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Під час січневого локдауну всі поїзди курсуватимуть за розкладом

"Укрзалізниця" забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей
В "Укрзалізниці" заявили, що під час січневого локдауну залізничне сполучення буде повністю забезпечене.
Під час січневого локдауну всі поїзди курсуватимуть за розкладом Фото: «КВБЗ»

Про це повідомляє прес-служба компанії, зазначає "Економічна правда".

"Укрзалізниця" забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час чергового посилення карантину в країні з 8 по 24 січня, продиктованого рішенням Уряду України.

Також "Укрзалізниця" забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей", - запевнили в УЗ.

У компанії закликали пасажирів дотримуватися обов’язкового маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком.

"У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів через погіршення ситуації з COVID-19 запроваджує локдаун з 8 по 24 січня 2021 року.

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05 01 2021 13:21
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