Під час січневого локдауну всі поїзди курсуватимуть за розкладом
Про це повідомляє прес-служба компанії, зазначає "Економічна правда".
"Укрзалізниця" забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час чергового посилення карантину в країні з 8 по 24 січня, продиктованого рішенням Уряду України.
Також "Укрзалізниця" забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей", - запевнили в УЗ.
У компанії закликали пасажирів дотримуватися обов’язкового маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком.
"У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів через погіршення ситуації з COVID-19 запроваджує локдаун з 8 по 24 січня 2021 року.
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