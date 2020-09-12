Уряд запроваджує локдаун з 8 по 24 січня. Що заборонять

Кабінет міністрів через погіршення ситуації з COVID-19 запроваджує локдаун з 8 по 24 січня 2021 року.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 9 грудня, але рішення ще не ухвалили.

"Це робиться для того, аби не допустити нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити зокрема й після новорічних свят. Тобто посилені карантинні обмеження будуть вводитися для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися й упродовж свят", - зазначив Шмигаль.

Ось, що уряд заборонить під час локдауну:

відвідувати заклади освіти, КРІМ дошкільної освіти та спеціальних закладів;

працювати кафе, барам, ресторанам, КРІМ роботи навинос та доставлення;

працювати закладам харчування в аеропортах;

працювати ТРЦ, розважальним закладам, КРІМ роботи продуктових магазинів, аптек у торгових центрах;

працювати салонам краси, фітнес-залам, басейнам, продовольчим і непродовольчим ринкам;

проведення масових заходів.

Натомість дозволяється працювати супермаркетам, аптекам, банкам, поштовим відділенням і готелям.

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