БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа тиждень без карантину вихідного дня не всім закладам громадського харчування вдалося відновитися - зараз обіги ресторанів складають лише 93% від тих, що були до введення карантину вихідного дня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перші вихідні без локдауна: не всі кафе і ресторани відновились – дослідження
Фото: wickinn.com
Про це повідомляє плафторма для роботи з відкритими даними Опендатабот із посиланням на дані сервісу автоматизації ресторанів Poster, пише "Економічна правда"
До цього через карантин вихідного дня кафе та ресторани втратили в середньому 11% від тижневого обігу. Якщо ж рахувати обіги виключно за вихідні, то кафе та ресторани втрачали до 27%.
Читайте також: Міністр культури закликав після скасування "карантину вихідного дня" активно відвідувати театри, кафе,ТРЦ
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 12 2020 16:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам