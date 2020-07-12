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Перші вихідні без локдауна: не всі кафе і ресторани відновились – дослідження

За тиждень без карантину вихідного дня не всім закладам громадського харчування вдалося відновитися - зараз обіги ресторанів складають лише 93% від тих, що були до введення карантину вихідного дня.
Перші вихідні без локдауна: не всі кафе і ресторани відновились – дослідження Фото: wickinn.com

Про це повідомляє плафторма для роботи з відкритими даними Опендатабот із посиланням на дані сервісу автоматизації ресторанів Poster, пише "Економічна правда"

До цього через карантин вихідного дня кафе та ресторани втратили в середньому 11% від тижневого обігу. Якщо ж рахувати обіги виключно за вихідні, то кафе та ресторани втрачали до 27%. 

 
 
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07 12 2020 16:33
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