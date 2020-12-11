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Під час сутичок у Варшаві постраждали 35 поліцейських

Щонайменше кілька сотень осіб були затримані після маршу незалежності у Варшаві
В результаті сутичок під час маршу незалежності у Варшаві поранення дістали 35 поліцейських, частина з них перебуває в лікарні.
Під час сутичок у Варшаві постраждали 35 поліцейських Поліція в масках

Про це заявив представник поліції Варшави Сильвестр Марчак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

"Останнім часом на вулицях Варшави проходить багато акцій протесту. У всіх цих зборах, коли ми маємо справу з актами агресії і нападами на поліцейських, поліція завжди застосовує заходи примусу. У цей момент найважливіше для поліцейських - це безпека самого поліцейського і його колеги, що стоїть поруч з ним. Вкрай важливо, щоб поліцейські рішуче відреагували на агресію. Той, хто стверджує, що провокація, просто намагається виправдати поведінку хуліганів", - сказав Марчак.

Під час пресконференції зранку у четвер він додав, що під час маршу незалежності було поранено 35 поліцейських.

"У нас є травми спини, голови, у одного зламана рука. На даний момент три людини знаходяться в лікарні. Це чітко показує підхід деяких людей, які брали участь у вчорашніх подіях", - сказав Марчак.

За даними польських ЗМІ, щонайменше кілька сотень осіб були затримані після маршу незалежності у Варшаві 11 листопада.

 
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12 11 2020 11:59
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