Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Протести в Польщі можуть призвести до кровопролиття - ексгенерали

Генерали закликали владу врахувати думку більшості суспільства і змінити положення щодо обмеження абортів
Понад 200 польських генералів різних силових структур у відставці закликали владу і протестувальників сісти за стіл переговорів для пошуків виходу з кризи, що виникла після рішення Конституційного трибуналу Польщі щодо абортів.
Протести в Польщі можуть призвести до кровопролиття - ексгенерали Фото: з вільних джерел

Текст звернення оприлюднено на інтернет-порталі Onet, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Подальша ескалація дій, підбурювання і безвідповідальна поведінка призведе до трагічних і незворотних наслідків. Інколи надмірні емоції, неконтрольований розвиток ситуації може призвести до кровопролиття. Ми побоюємося ситуації, коли на вулицях польських міст знову може відбутися застосування сили і непотрібні жертви", - ідеться у відкритому листі.

Генерали закликали владу врахувати думку більшості суспільства і змінити положення щодо обмеження абортів. Колишні силовики також закликали організаторів протестів утриматися від проявів насильства, поліцію - пам’ятати, що вона служить суспільству, а політичних і моральних авторитетів - захистити базові цінності і переконати сторони конфлікту до переговорів.

Ексзаступник глави МВС РП Адам Рапацький зауважив, що звернення хотіли підписати й чинні генерали, проте вирішили цього не робити, аби не мати проблем на службі.

Раніше глава польського уряду Матеуш Моравецький закликав опозицію і лідерів простестного руху до діалогу.

Нагадаємо, що у Варшаві найбільший протест проти обмеження абортів, вийшли 100 тисяч людей

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 11 2020 17:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як уберегти дитину від небезпек в інтернеті?

Як уберегти дитину від небезпек в інтернеті?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.