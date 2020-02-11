Протести в Польщі можуть призвести до кровопролиття - ексгенерали
Текст звернення оприлюднено на інтернет-порталі Onet, повідомляє кореспондент "Укрінформу".
"Подальша ескалація дій, підбурювання і безвідповідальна поведінка призведе до трагічних і незворотних наслідків. Інколи надмірні емоції, неконтрольований розвиток ситуації може призвести до кровопролиття. Ми побоюємося ситуації, коли на вулицях польських міст знову може відбутися застосування сили і непотрібні жертви", - ідеться у відкритому листі.
Генерали закликали владу врахувати думку більшості суспільства і змінити положення щодо обмеження абортів. Колишні силовики також закликали організаторів протестів утриматися від проявів насильства, поліцію - пам’ятати, що вона служить суспільству, а політичних і моральних авторитетів - захистити базові цінності і переконати сторони конфлікту до переговорів.
Ексзаступник глави МВС РП Адам Рапацький зауважив, що звернення хотіли підписати й чинні генерали, проте вирішили цього не робити, аби не мати проблем на службі.
Раніше глава польського уряду Матеуш Моравецький закликав опозицію і лідерів простестного руху до діалогу.
Нагадаємо, що у Варшаві найбільший протест проти обмеження абортів, вийшли 100 тисяч людей
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