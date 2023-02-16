Під час війни російські хакери атакували Україну на 250% частіше – Google

російські хакери активізувались одразу після вторгнення військ рф в Україну. Їх головними цілями були Міністерство оборони України та Національне агентство з питань державної служби.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сьогодні вийшов новомий звіт холдингової компанії Alphabet Inc., як раз напередодні Мюнхенської конференції з безпеки.

Група аналізу загроз Google заявила, що хакери, яких підтримує уряд рф, збільшили спроби злому українських користувачів на 250% протягом минулого року порівняно з 2020 роком. Google використовувала дані 2022 року як базового так, як напередодні російсько-української війни напади росіян почастішали.