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Під час війни російські хакери атакували Україну на 250% частіше – Google

16 лютого 2023, 17:55
Під час війни російські хакери атакували Україну на 250% частіше – Google

російські хакери активізувались одразу після вторгнення військ рф в Україну. Їх головними цілями були Міністерство оборони України та Національне агентство з питань державної служби.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сьогодні вийшов новомий звіт холдингової компанії Alphabet Inc., як раз напередодні Мюнхенської конференції з безпеки. 

Група аналізу загроз Google заявила, що хакери, яких підтримує уряд рф, збільшили спроби злому українських користувачів на 250% протягом минулого року порівняно з 2020 роком. Google використовувала дані 2022 року як базового так, як напередодні російсько-української війни напади росіян почастішали.

 Раніше ми писали, що Google боротиметься з фейковими новинами про українських біженців у Німеччині.
РосіяGoogleхакери

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