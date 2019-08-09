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Під час вибуху на фестивалі в Німеччині постраждали 14 осіб

Версію про вибух газу місцева влада не підтверджує
На традиційному фестивалі Backesfest в місті Фройденберг в Німеччині стався вибух, в результаті якого постраждали 14 осіб
Під час вибуху на фестивалі в Німеччині постраждали 14 осіб Фото: gettyimages.com

За однією з версій, за вибух очевидці могли прийняти потрапляння дощової води в гігантську сковороду з гарячим жиром, яку використовували під час приготування їжі на фестивалі, що викликало вогненний спалах, повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на видання Focus Online.

Версію про вибух газу місцева влада не підтверджує. Серед 14 постраждалих шестеро знаходяться у важкому стані, вони були доставлені в лікарню. У одного з них інцидент спровокував серцевий напад. Усі постраждалі були віком від 31 до 75 років, пише видання.

Нагадаємо, що у Франкфурті-на-Майні евакуювали понад 16 тисяч людей через знешкодження бомби.

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08 09 2019 20:55
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