CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа традиційному фестивалі Backesfest в місті Фройденберг в Німеччині стався вибух, в результаті якого постраждали 14 осібПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час вибуху на фестивалі в Німеччині постраждали 14 осіб
Версію про вибух газу місцева влада не підтверджує
Фото: gettyimages.com
За однією з версій, за вибух очевидці могли прийняти потрапляння дощової води в гігантську сковороду з гарячим жиром, яку використовували під час приготування їжі на фестивалі, що викликало вогненний спалах, повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на видання Focus Online.
Версію про вибух газу місцева влада не підтверджує. Серед 14 постраждалих шестеро знаходяться у важкому стані, вони були доставлені в лікарню. У одного з них інцидент спровокував серцевий напад. Усі постраждалі були віком від 31 до 75 років, пише видання.
Нагадаємо, що у Франкфурті-на-Майні евакуювали понад 16 тисяч людей через знешкодження бомби.
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