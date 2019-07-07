Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Франкфурті-на-Майні евакуювали понад 16 тисяч людей через знешкодження бомби

500-кілограмову бомбу часів Другої світової виявили під час будівельних робіт
У Франкфурті-на-Майні в неділю, 7 липня, проходить підготовка до операції зі знешкодження бомби часів Другої світової війни, в зв'язку з чим було евакуйовано близько 16,5 тисячі осіб, в тому числі 25 пацієнтів однієї з лікарень, перебувають в комі.
У Франкфурті-на-Майні евакуювали понад 16 тисяч людей через знешкодження бомби Фото: EPA/UPG

Жителі мали покинути свої будинки до 8 ранку за місцевим часом. Після цього правоохоронці почали перевіряти, чи не залишився хтось в зоні проведення операції зі знешкодження - в тому числі на вертольоті з повітря, використовуючи тепловізійну камеру, повідомляє LB.ua.

Рух громадського транспорту зупинено, також закритий зоопарк.

500-кілограмова бомба часів Другої світової війни була виявлена під час будівельних робіт поблизу будівлі Європейського центробанку (ЄЦБ). Операція з знешкодження ускладнена тим, що підривники, які повинні вилучатися з бомби під час дистанційного управління, сильно деформовані.

Видання відзначає, що в 2017 році через знешкодження бомби вагою 1,8 тонни в північній частині Франкфурта-на-Майні були евакуйовані 65 тисяч осіб. Це стало наймасовішою евакуацією в Німеччині з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, що наприкінці червня у місті Арись в Казахстані внаслідок пожежі на складі боєприпасів стався потужний вибух, щонайменше 70 людей постраждали. Влада оголосила режим надзвичайного стану, всіх жителів міста евакуюють.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 07 2019 16:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.