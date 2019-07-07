У Франкфурті-на-Майні евакуювали понад 16 тисяч людей через знешкодження бомби

У Франкфурті-на-Майні в неділю, 7 липня, проходить підготовка до операції зі знешкодження бомби часів Другої світової війни, в зв'язку з чим було евакуйовано близько 16,5 тисячі осіб, в тому числі 25 пацієнтів однієї з лікарень, перебувають в комі.

Жителі мали покинути свої будинки до 8 ранку за місцевим часом. Після цього правоохоронці почали перевіряти, чи не залишився хтось в зоні проведення операції зі знешкодження - в тому числі на вертольоті з повітря, використовуючи тепловізійну камеру, повідомляє LB.ua.

Рух громадського транспорту зупинено, також закритий зоопарк.

500-кілограмова бомба часів Другої світової війни була виявлена під час будівельних робіт поблизу будівлі Європейського центробанку (ЄЦБ). Операція з знешкодження ускладнена тим, що підривники, які повинні вилучатися з бомби під час дистанційного управління, сильно деформовані.

Видання відзначає, що в 2017 році через знешкодження бомби вагою 1,8 тонни в північній частині Франкфурта-на-Майні були евакуйовані 65 тисяч осіб. Це стало наймасовішою евакуацією в Німеччині з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, що наприкінці червня у місті Арись в Казахстані внаслідок пожежі на складі боєприпасів стався потужний вибух, щонайменше 70 людей постраждали. Влада оголосила режим надзвичайного стану, всіх жителів міста евакуюють.