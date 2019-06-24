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У казахстанському місті вибухнув склад з боєприпасами, щонайменше 70 постраждалих, - ВІДЕО

Влада міста лише через півтори години оголосила про евакуацію всіх жителів
У місті Арись в Казахстані внаслідок пожежі на складі боєприпасів стався потужний вибух, щонайменше 70 людей постраждали. Влада оголосила режим надзвичайного стану, всіх жителів міста евакуюють.
У казахстанському місті вибухнув склад з боєприпасами, щонайменше 70 постраждалих, - ВІДЕО Скрін

Пожежа виникла на складі о 6:30 за Києвом 24 червня. Гриб від вибуху бачили мешканці сусідніх областей, жителі міста почали тікати з нього, хто на авто, а хто навіть пішки, повідомляє "Громадське".

Влада міста лише через півтори години оголосила про евакуацію всіх жителів. Міноборони країни в перші години заперечувало наявність постраждалих внаслідок інциденту, проте журналісти вже нарахували в сусідніх містах щонайменше 79 постраждалих з опіками і травмами, серед яких п’ятеро дітей. Щонайменше троє людей перебувають у реанімації.

У регіоні вже оголосили режим надзвичайного стану, влада обіцяє організувати колони, які будуть вивозити людей з міста. Також планується створити спеціальні табори для евакуйованих.

Нагадаємо, що в Росії на заводі з виробництва авіабомб сталися вибухи, є постраждалі.

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24 06 2019 17:13
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