В Росії на заводі з виробництва авіабомб сталися вибухи, є постраждалі, - ВІДЕО

У російському м.Дзержинськ (Нижегородська обл.) внаслідок серії вибухів у цеху з виробництва тротилу на заводі "Кристал" постраждали 19 осіб

За інформацією регіонального управління МОЗ, більшість постраждалих зазнали "осколкових поранень легкого і середнього ступеня тяжкості".

Заступник губернатора Нижегородської області Дмитро Краснов заявив, що двоє людей вважаються зниклими без вісті після вибуху, йдеться в "УП" з посиланням на "РІА Новости".

Один з цехів заводу площею 110 кв.м. повністю зруйновано.

Російський "Інтерфакс" з посиланням на джерела повідомляє, що в цеху, де стався вибух, вироблялися фугасні авіабомби та компоненти для них, боєприпаси зберігалися у тому ж приміщенні.

​За попередніми даними, причиною вибуху стало порушення технологічного процесу, небезпека повторних вибухів зберігається, повідомив представник екстрених служб регіону.

За повідомленнями очевидців, в радіусі декількох кілометрів вибуховою хвилею винесло шибки у вікнах будинків.

"Епіцентр вибуху був у цеху з виробництва полімерів, також там зберігалися готові авіаційні бомби. Тут виробляють одну з найпотужніших авіабомб ФАБ-500. В цехах вирує вогонь. Охорона заводу відмовляється пускати на територію пожежників і рятувальників на" закритий об'єкт ", - повідомляє "Шаден" у Твіттері.

За даними ЗМІ, кількість постраждалих під час вибухів на заводі "Кристал" в Дзержинську збільшилася до 27 осіб, більшість з них - мешканці навколишніх будинків, що постраждали від осколків вибитих вікон.

Співробітники служби безпеки заводу оточили територію підприємства, Росспоживнагляд організував дослідження атмосферного повітря у зоні житлових будинків.

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