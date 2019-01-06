В Росії на заводі з виробництва авіабомб сталися вибухи, є постраждалі, - ВІДЕО
Заступник губернатора Нижегородської області Дмитро Краснов заявив, що двоє людей вважаються зниклими без вісті після вибуху, йдеться в "УП" з посиланням на "РІА Новости".
Один з цехів заводу площею 110 кв.м. повністю зруйновано.
Російський "Інтерфакс" з посиланням на джерела повідомляє, що в цеху, де стався вибух, вироблялися фугасні авіабомби та компоненти для них, боєприпаси зберігалися у тому ж приміщенні.
За попередніми даними, причиною вибуху стало порушення технологічного процесу, небезпека повторних вибухів зберігається, повідомив представник екстрених служб регіону.
За повідомленнями очевидців, в радіусі декількох кілометрів вибуховою хвилею винесло шибки у вікнах будинків.
"Епіцентр вибуху був у цеху з виробництва полімерів, також там зберігалися готові авіаційні бомби. Тут виробляють одну з найпотужніших авіабомб ФАБ-500. В цехах вирує вогонь. Охорона заводу відмовляється пускати на територію пожежників і рятувальників на" закритий об'єкт ", - повідомляє "Шаден" у Твіттері.
За даними ЗМІ, кількість постраждалих під час вибухів на заводі "Кристал" в Дзержинську збільшилася до 27 осіб, більшість з них - мешканці навколишніх будинків, що постраждали від осколків вибитих вікон.
г.Дзержинск pic.twitter.com/qHw3N58W9m
Количество пострадавших при взрывах на заводе «Кристал» в Дзержинске увеличилось до 27 человек, большинство из них – жители окрестных домов, пострадавшие от осколков выбитых стёкол. pic.twitter.com/x7yhVanmBT— Шаден (@ShadenFM) 1 июня 2019 г.
— Шаден (@ShadenFM) 1 июня 2019 г.
Співробітники служби безпеки заводу оточили територію підприємства, Росспоживнагляд організував дослідження атмосферного повітря у зоні житлових будинків.
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