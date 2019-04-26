У Росії горить завод, де виробляють балістичні ракети
Інформацію про пожежу офіційно підтвердили в Міністерстві надзвичайних ситуацій, повідомляє "Українська правда" з посиланням на російське видання ТААС.
За словами джерела в екстрених службах Красноярська, вогнище пожежі знаходиться в цеху холодильних установок.
Частина покрівлі будівлі вже обрушилася. Вогнем охоплено 5 тис. квадратних метрів.
Відзначається, що пожежі присвоєно четвертий, вищий для регіону ранг складності.
Як повідомляють очевидці в соцмережах, великий стовп чорного диму видно з різних районів міста.
Водночас, в прес-службі "Роскосмосу" російському "Інтерфаксу" повідомили, що вогонь не загрожує будівлям "Красмашу", так як пожежа сталася на складі заводу "Бірюса", який розташовується на території "Красмашу".
АТ "Красмаш", один з провідних російських виробників зброї і боєприпасів. Завод виробляє міжконтинентальні балістичні ракети "Синява". Передбачається, що на "Красмаш" буде розгорнуто виробництво нової важкої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".
Нагадаємо, ввечері 15 квітня в Парижі загорівся собор Нотр-Дам де Парі, в результаті обвалився шпиль і дах будівлі. Структуру собору вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, скульптуру Богоматері, вівтар і вівтарний хрест.
Криміналісти вважають, що причиною пожежі могла бути проблема з електрикою.
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