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У Росії горить завод, де виробляють балістичні ракети

Частина покрівлі будівлі вже обрушилася. Вогнем охоплено 5 тис. квадратних метрів
В російському Красноярську сталася пожежа на території Красноярського машинобудівного заводу, де виробляють зброю та боєприпаси для оборонних відомств Росії.
У Росії горить завод, де виробляють балістичні ракети Фото:ТАСС

Інформацію про пожежу офіційно підтвердили в Міністерстві надзвичайних ситуацій, повідомляє "Українська правда" з посиланням на російське видання ТААС.

За словами джерела в екстрених службах Красноярська, вогнище пожежі знаходиться в цеху холодильних установок.

Частина покрівлі будівлі вже обрушилася. Вогнем охоплено 5 тис. квадратних метрів.

Відзначається, що пожежі присвоєно четвертий, вищий для регіону ранг складності.

Як повідомляють очевидці в соцмережах, великий стовп чорного диму видно з різних районів міста.

Водночас, в прес-службі "Роскосмосу" російському "Інтерфаксу" повідомили, що вогонь не загрожує будівлям "Красмашу", так як пожежа сталася на складі заводу "Бірюса", який розташовується на території "Красмашу".

АТ "Красмаш", один з провідних російських виробників зброї і боєприпасів. Завод виробляє міжконтинентальні балістичні ракети "Синява". Передбачається, що на "Красмаш" буде розгорнуто виробництво нової важкої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

Нагадаємо, ввечері 15 квітня в Парижі загорівся собор Нотр-Дам де Парі, в результаті обвалився шпиль і дах будівлі. Структуру собору вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, скульптуру Богоматері, вівтар і вівтарний хрест.

Криміналісти вважають, що причиною пожежі могла бути проблема з електрикою.

 

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26 04 2019 18:15
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