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Під Дніпром на ходу загорілася електричка

"Все тріщало і виблискувало, ділянка електролінії вигоріла повністю. Швидко прибули три пожежні машини, дві швидких і поліція"
Під Дніпром вранці в суботу, 22 червня, загорілася електричка Дніпро-П'ятихатки.
Під Дніпром на ходу загорілася електричка Фото: dp.informator.ua

Інцидент стався близько 5:40 на станції "169 кілометр", пише Інформатор.

"Сталося загоряння в електричці, що курсує в П'ятихатки. В інциденті ніхто не постраждав. Пасажири під час займання не чекали зупинки складу і стрибали з вагонів", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, загорілася проводка. Дим поширився по вагонах. Почувши запах горіння, люди почали панікувати.

"Все тріщало і виблискувало, ділянка електролінії вигоріла повністю. Швидко прибули три пожежні машини, дві швидких і поліція. Постраждалих немає, хіба що збиті коліна. Стрибати було високо і на каміння", - розповіла очевидиця події.

Нагадаємо, що автобус Setra, який рухався за маршрутом "Сарни-Київ", згорів поблизу с. Новачки Коростенського району Житомирської області.

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22 06 2019 18:27
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