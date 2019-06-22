Під Дніпром на ходу загорілася електричка
Інцидент стався близько 5:40 на станції "169 кілометр", пише Інформатор.
"Сталося загоряння в електричці, що курсує в П'ятихатки. В інциденті ніхто не постраждав. Пасажири під час займання не чекали зупинки складу і стрибали з вагонів", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, загорілася проводка. Дим поширився по вагонах. Почувши запах горіння, люди почали панікувати.
"Все тріщало і виблискувало, ділянка електролінії вигоріла повністю. Швидко прибули три пожежні машини, дві швидких і поліція. Постраждалих немає, хіба що збиті коліна. Стрибати було високо і на каміння", - розповіла очевидиця події.
Нагадаємо, що автобус Setra, який рухався за маршрутом "Сарни-Київ", згорів поблизу с. Новачки Коростенського району Житомирської області.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження