Під Києвом дерево розчавило маршрутку, - ФОТО

У Броварах Київської області дерево, що впало, розчавило маршрутку.

В результаті інциденту ніхто з людей не постраждав, проте сам мікроавтобус отримав істотні пошкодження. Як видно на фото з місця події, дерево погнуло на ньому дах та вибило шибки, повідомив портал borova.org.

Крім того, падаючи, воно зачепило лінію електропередачі, через що довколишні будинки залишилися без світла.