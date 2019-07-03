CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Броварах Київської області дерево, що впало, розчавило маршрутку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Києвом дерево розчавило маршрутку, - ФОТО
Дерево порвало також лінію електропередачі
Фото: borova.org
В результаті інциденту ніхто з людей не постраждав, проте сам мікроавтобус отримав істотні пошкодження. Як видно на фото з місця події, дерево погнуло на ньому дах та вибило шибки, повідомив портал borova.org.
Крім того, падаючи, воно зачепило лінію електропередачі, через що довколишні будинки залишилися без світла.
Нагадаємо, що 1 березня на Броварському проспекті в Києві при зіткненні автомобіля Peugeot швидкої медичної допомоги і легковика ZAZ Vida загинули три людини, ще троє постраждали.
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07 03 2019 10:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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