У Києві в ДТП за участю "швидкої допомоги" загинули три людини

На Броварському проспекті "лоб в лоб" зіткнулися ZAZ Vida і авто "швидкої"

У четвер близько опівночі на Броварському проспекті в Києві при зіткненні автомобіля Peugeot швидкої медичної допомоги і легковика ZAZ Vida загинули три людини, ще троє постраждали.

За словами очевидців, на частині дороги, де проводилися будівельні роботи, автомобіль ZAZ виїхав на зустрічну смугу і лоб в лоб протаранив "швидку", повідомляє кореспондент LB.ua.

Дві жінки та чоловік, які перебували в автомобілі, загинули на місці. За попередньою інформацією - це були батьки з дочкою. Щоб дістати їхні тіла, знадобилася допомога рятувальників ДСНС.

У "швидкій", окрім водія, перебувало двоє медиків і пацієнт, якого везли до лікарні. Лікарів і пацієнта госпіталізували, водій не постраждав. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що Київський районний суд Харкова оголосив вирок Олені Зайцевій і Геннадієві Дронову у справі смертельної ДТП на вулиці Сумській у центрі міста. Дронову і Зайцевій дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі.