Під Києвом горить Васильківська птахофабрика

"НП під Києвом: знову дуже сильно горить Васильківська птахофабрика"

Під Васильковом у середу, 7 серпня, на птахофабриці "Ясенсвіт" виникла масштабна пожежа.

"НП під Києвом: знову дуже сильно горить Васильківська птахофабрика", - повідомляє dtp.kiev.ua.

На фото видно стовп густого диму, що здіймається над декількома будівлями на території фабрики.

Як повідомлялося, птахофабрика під Васильковом вже горіла на початку червня. Вогонь гасили майже три години. Жертв і постраждалих у результаті пожежі не було.

Нагадаємо, що уранці 1 серпня в селі Тарасівка Київської області сталася пожежа на модульній автомобільній заправній станції, в результаті якої постраждала одна людина.