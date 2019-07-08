CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід Васильковом у середу, 7 серпня, на птахофабриці "Ясенсвіт" виникла масштабна пожежа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Києвом горить Васильківська птахофабрика
"НП під Києвом: знову дуже сильно горить Васильківська птахофабрика"
Фото: dtp.kiev.ua
"НП під Києвом: знову дуже сильно горить Васильківська птахофабрика", - повідомляє dtp.kiev.ua.
На фото видно стовп густого диму, що здіймається над декількома будівлями на території фабрики.
Як повідомлялося, птахофабрика під Васильковом вже горіла на початку червня. Вогонь гасили майже три години. Жертв і постраждалих у результаті пожежі не було.
Нагадаємо, що уранці 1 серпня в селі Тарасівка Київської області сталася пожежа на модульній автомобільній заправній станції, в результаті якої постраждала одна людина.
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