У Київській області згоріла АЗС, заправника госпіталізували в критичному стані, - ВІДЕО

Вогнем знищено дві колонки, ємність з дизпаливом, будівлю охорони і легковий автомобіль

Уранці 1 серпня в селі Тарасівка Київської області сталася пожежа на модульній автомобільній заправній станції, в результаті якої постраждала одна людина.

Пожежа сталася близько 5-ї години ранку. О 6-й годині підрозділи ДСНС вогонь на площі 150 кв. м ліквідували, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У результаті пожежі постраждала одна людина, яку з опіками госпіталізували до лікарні. Вогнем знищено дві заправні колонки (бензин і зріджений газ), пластикову ємність з дизпаливом, будівлю охорони, пошкоджено легковий автомобіль", - ідеться в повідомленні.

До гасіння залучали 30 людей особового складу ДСНС і п'ять одиниць техніки.

У спільноті dtp.kiev.ua повідомляють, що потерпілий - заправник. Він отримав 90% опіків тіла і госпіталізований у критичному стані.

Нагадаємо, що рятувальники ліквідували пожежу у замінованому лісі біля Станиці Луганської у Луганській області. Пожежа спалахнула напередодні.