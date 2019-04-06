CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Василькові на Київщині ліквідують масштабну пожежу на птахофабриці "Ясенсвіт".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Києвом палає птахофабрика
Жертв та постраждалих немає
Фото:ДСНС
За оперативними даними, станом площа пожежі цеху у місті Васильків на території птахофабрики "Ясенсвіт" становить 15 000 м. кВ (1,5 га), повідомляє прес-служба управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Київській області.
До гасіння пожежі залучили 50 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.
Фото:ДСНС
Фото:ДСНС
Жертв та постраждалих немає.
Депутат Васильківської міськради Микола Неділько опублікував відео пожежі на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що в Одесі загорілася будівля на території колишньої військової частини.
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04 06 2019 14:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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