Під Києвом палає птахофабрика Жертв та постраждалих немає

У Василькові на Київщині ліквідують масштабну пожежу на птахофабриці "Ясенсвіт".

Фото:ДСНС

За оперативними даними, станом площа пожежі цеху у місті Васильків на території птахофабрики "Ясенсвіт" становить 15 000 м. кВ (1,5 га), повідомляє прес-служба управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Київській області. До гасіння пожежі залучили 50 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.

Фото:ДСНС

Фото:ДСНС Жертв та постраждалих немає. Депутат Васильківської міськради Микола Неділько опублікував відео пожежі на своїй сторінці у Facebook. Нагадаємо, що в Одесі загорілася будівля на території колишньої військової частини.

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