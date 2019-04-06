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Під Києвом палає птахофабрика

Жертв та постраждалих немає
У Василькові на Київщині ліквідують масштабну пожежу на птахофабриці "Ясенсвіт".
Під Києвом палає птахофабрика Фото:ДСНС

За оперативними даними, станом площа пожежі цеху у місті Васильків на території птахофабрики "Ясенсвіт" становить 15 000 м. кВ (1,5 га), повідомляє прес-служба управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Київській області.

До гасіння пожежі залучили 50 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.


Фото:ДСНС


Фото:ДСНС

Жертв та постраждалих немає.

Депутат Васильківської міськради Микола Неділько опублікував відео пожежі на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що в Одесі загорілася будівля на території колишньої військової частини.

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04 06 2019 14:11
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