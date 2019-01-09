Під Києвом виявили автомобіль з мертвим чоловіком
"Близько 9 ранку в поліцію повідомили, що в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району на одній з вулиць припаркований прострелений автомобіль, всередині якого перебуває тіло чоловіка", - йдеться в повідомленні Нацполіції області.
На місце події прибула слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія і керівництво поліції Київської області.
Правоохоронці виявили в салоні автомобіля труп чоловіка віком близько 50 років, зброю і передсмертну записку.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (самогубство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в аеропорту Дніпра наклав на себе руки 41-річний поліцейський. Чоловік вистрілив собі в голову в кімнаті відпочинку поліції.
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