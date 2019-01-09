Під Києвом виявили автомобіль з мертвим чоловіком

"Близько 9 ранку в поліцію повідомили, що в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району на одній з вулиць припаркований прострелений автомобіль, всередині якого перебуває тіло чоловіка"

Під Києвом в неділю, 1 вересня, виявили труп чоловіка в автомобілі.

"Близько 9 ранку в поліцію повідомили, що в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району на одній з вулиць припаркований прострелений автомобіль, всередині якого перебуває тіло чоловіка", - йдеться в повідомленні Нацполіції області.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія і керівництво поліції Київської області.

Правоохоронці виявили в салоні автомобіля труп чоловіка віком близько 50 років, зброю і передсмертну записку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (самогубство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в аеропорту Дніпра наклав на себе руки 41-річний поліцейський. Чоловік вистрілив собі в голову в кімнаті відпочинку поліції.