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В аеропорту Дніпра наклав на себе руки 41-річний поліцейський

Чоловік вистрілив собі в голову в кімнаті відпочинку поліції
Співробітник Національної поліції наклав на себе руки у відділенні поліції аеропорту "Дніпро".
В аеропорту Дніпра наклав на себе руки 41-річний поліцейський Фото: hyser.com.ua

"Під час несення ним служби, зачинившись у кімнаті відпочинку, поліцейський вистрілив собі в голову з табельного пістолета", - підтвердили в поліції, повідомляє LB.ua.

Загиблий поліцейський нібито відправив прощальне повідомлення своїй знайомій, а також залишив записку, в якій попросив пробачення. Йому був 41 рік.

Розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює мотиви вчинку.

Нагадаємо, що у Київському районному суді Одеси нацгвардієць вистрілив собі в голову.

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