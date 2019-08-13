CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітник Національної поліції наклав на себе руки у відділенні поліції аеропорту "Дніпро".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В аеропорту Дніпра наклав на себе руки 41-річний поліцейський
Чоловік вистрілив собі в голову в кімнаті відпочинку поліції
Фото: hyser.com.ua
"Під час несення ним служби, зачинившись у кімнаті відпочинку, поліцейський вистрілив собі в голову з табельного пістолета", - підтвердили в поліції, повідомляє LB.ua.
Загиблий поліцейський нібито відправив прощальне повідомлення своїй знайомій, а також залишив записку, в якій попросив пробачення. Йому був 41 рік.
Розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює мотиви вчинку.
Нагадаємо, що у Київському районному суді Одеси нацгвардієць вистрілив собі в голову.
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