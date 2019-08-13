В аеропорту Дніпра наклав на себе руки 41-річний поліцейський

Чоловік вистрілив собі в голову в кімнаті відпочинку поліції

Співробітник Національної поліції наклав на себе руки у відділенні поліції аеропорту "Дніпро".

"Під час несення ним служби, зачинившись у кімнаті відпочинку, поліцейський вистрілив собі в голову з табельного пістолета", - підтвердили в поліції, повідомляє LB.ua.

Загиблий поліцейський нібито відправив прощальне повідомлення своїй знайомій, а також залишив записку, в якій попросив пробачення. Йому був 41 рік.

Розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює мотиви вчинку.

Нагадаємо, що у Київському районному суді Одеси нацгвардієць вистрілив собі в голову.