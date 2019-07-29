В одеському суді нацгвардієць вистрелив собі у голову, - ОНОВЛЕНО

Під час несення служби в суді, особовий склад, який знаходився у вартовому приміщенні почув постріл

У Київському районному суді Одеси нацгвардієць вистрілив собі в голову.

В одному з приміщень було знайдено солдата з ознаками вогнепального поранення в голову. На місце події викликали слідчих і карету швидкої допомоги. Лікарі борються за життя військовослужбовця.

Розпочато службове розслідування.

Видання "Думская" повідомляє, що поранений – уродженець Тернополя. Він нібито намагався покінчити життя самогубством, про що свідчить знайдена передсмертна записка.

Оновлення. Поліція кваліфікувала подію як замах на самогубство.

"За попередніми даними, тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення потерпілий, 1999 р.н., отримав, вистріливши собі в голову з табельної зброї. Зараз чоловік перебуває в реанімації. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 ч. 2 і ст. 115 ч. 1 (замах на самогубство) Кримінального кодексу. Обставини події з'ясовуються", - повідомляється на сайті Нацполіціі області.

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