В одеському суді нацгвардієць вистрелив собі у голову, - ОНОВЛЕНО
В одному з приміщень було знайдено солдата з ознаками вогнепального поранення в голову. На місце події викликали слідчих і карету швидкої допомоги. Лікарі борються за життя військовослужбовця.
Розпочато службове розслідування.
Видання "Думская" повідомляє, що поранений – уродженець Тернополя. Він нібито намагався покінчити життя самогубством, про що свідчить знайдена передсмертна записка.
Оновлення. Поліція кваліфікувала подію як замах на самогубство.
"За попередніми даними, тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення потерпілий, 1999 р.н., отримав, вистріливши собі в голову з табельної зброї. Зараз чоловік перебуває в реанімації. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 ч. 2 і ст. 115 ч. 1 (замах на самогубство) Кримінального кодексу. Обставини події з'ясовуються", - повідомляється на сайті Нацполіціі області.
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