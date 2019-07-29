Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В одеському суді нацгвардієць вистрелив собі у голову, - ОНОВЛЕНО

Під час несення служби в суді, особовий склад, який знаходився у вартовому приміщенні почув постріл
У Київському районному суді Одеси нацгвардієць вистрілив собі в голову.
В одеському суді нацгвардієць вистрелив собі у голову, - ОНОВЛЕНО Фото: zn.ua

В одному з приміщень було знайдено солдата з ознаками вогнепального поранення в голову. На місце події викликали слідчих і карету швидкої допомоги. Лікарі борються за життя військовослужбовця.

Розпочато службове розслідування.

Видання "Думская" повідомляє, що поранений – уродженець Тернополя. Він нібито намагався покінчити життя самогубством, про що свідчить знайдена передсмертна записка.

Оновлення. Поліція кваліфікувала подію як замах на самогубство.

"За попередніми даними, тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення потерпілий, 1999 р.н., отримав, вистріливши собі в голову з табельної зброї. Зараз чоловік перебуває в реанімації. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 ч. 2 і ст. 115 ч. 1 (замах на самогубство) Кримінального кодексу. Обставини події з'ясовуються", - повідомляється на сайті Нацполіціі області.

Читайте також: Командир взводу Нацгвардії побив солдата до розриву селезінки

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 07 2019 17:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.