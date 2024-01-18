Під москвою чули вибухи: росіяни заявили про атаку дронів

В ніч на четвер в місті Подольськ московської області рф пролунали вибухи.

Влада росії заявляли про те, що їм начебто вдалося збити дрон, який летів у напрямку російської столиці.

Про це мер столиці Сергій Собянін написав в Telegram-каналі.

"Сьогодні вночі силами ППО в міському окрузі Подольськ відбита атака безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - йдеться в дописі.

В Міноборони росії повідомили, що атака дронів була зафіксована близько 00:30.

"Черговими засобами ППО один безпілотний літальний апарат знищений над територією Московської області та один - перехоплений над територією Ленінградської області", - сказали у відомстві.

Деякі російські Telegram-канали опублікували відео, на яких, як стверджується, зафіксовані моменти вибухів у Подольську.

Востаннє ЗСУ атакували столицю в кінці листопада, тоді було здійснено спробу масової атаки безпілотників на москву.