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Під москвою чули вибухи: росіяни заявили про атаку дронів

18 січня 2024, 10:09
Під москвою чули вибухи: росіяни заявили про атаку дронів
Фото: Укрінформ
В ніч на четвер в місті Подольськ московської області рф пролунали вибухи.

Влада росії заявляли про те, що їм начебто вдалося збити дрон, який летів у напрямку російської столиці. 

Про це мер столиці Сергій Собянін написав в Telegram-каналі

"Сьогодні вночі силами ППО в міському окрузі Подольськ відбита атака безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - йдеться в дописі. 

В Міноборони росії повідомили, що атака дронів була зафіксована близько 00:30.

"Черговими засобами ППО один безпілотний літальний апарат знищений над територією Московської області та один - перехоплений над територією Ленінградської області", - сказали у відомстві.

Деякі російські Telegram-канали опублікували відео, на яких, як стверджується, зафіксовані моменти вибухів у Подольську.

Востаннє ЗСУ атакували столицю в кінці листопада, тоді було здійснено спробу масової атаки безпілотників на москву.

 

Москвадрониатакароссія

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