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ПОЛІТИКА

Сьогодні було здійснено спробу масової атаки безпілотників на москву

26 листопада 2023, 09:13
Сьогодні було здійснено спробу масової атаки безпілотників на москву
Фото з Telegram-каналу "BAZA"
Міноборони росії каже, що ППО знищила 11 БПЛА.

Під москвою було чути вибухи, повідомляється про нібито масовану атаку невідомих безпілотників, які летіли на столицю рф.

Про це о 3.25 повідомив у Telegram мер москви Сергій Собянін.

Він каже, що силами російської ППО в районі Наро-Фомінська та в Одинцовському міському окрузі було збито БПЛА, що летіли на москву. Також ППО вдалося перехопити та знищити кілька БПЛА у Брянській, Тульській та Калузької областях. Постраждалих та серйозних руйнувань попередньо немає. На місцях падіння уламків безпілотників працюють представники екстрених служб. Робота з подальшого виявлення БПЛА триває.

О 3.46 Міноборони росії додало, що сьогодні черговими засобами російської ППО було знищено 11 БПЛА над територією московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.

"Ще один безпілотник, який намагався здійснити атаку на москву, збитий сьогодні вночі силами ППО в міському окрузі Подольськ", - додав Собянін о четвертій годині ранку. Він сказав, що руйнувань та постраждалих після падіння уламків попередньо також немає.

О 4:29 російський телеграм-канал Mash повідомив, що дрон ЗСУ вперше від початку СВО врізався в житлову багатоповерхівку в Тулі. За даними видання, безпілотник влетів до квартири на 12 поверсі будинку на вулиці Хворостухіна. Постраждала одна людина - у неї травма стопи. Також про допомогу попросили діти, які мешкають поверхом нижче - у них переляк. На місці працюють екстрені служби. Усіх мешканців прямо зараз евакуювали з будівлі.

О 4.49 Mash опублікував відео з моменту потрапляння безпілотника до житлового будинку на вулиці Хворостухіна у Тулі.

Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що над Тулою збили два безпілотники. Один із них і потрапив у багатоповерхівку.

У 2023 році почастішала кількість атак у низці регіонів рф ударними безпілотниками. 

Уночі 24 листопада в Люблінському районі москви горіла електропідстанція "Чагіно".

війнаМоскваатака

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