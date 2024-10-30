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Під москвою спалахнув великий дослідний інститут

30 жовтня 2024, 12:51
Під москвою спалахнув великий дослідний інститут
Фото: firtka.if.ua
На ньому виготовляють деталі для ракет.

Сьогодні зранку, 30 жовтня, спалахнула пожежа у Хотьково московської області. 

Там горить великий дослідний інститут, повідомляють російські пабліки. 

Пожежа сталася на території центрального науково-дослідного інституту спеціального машинобудування.

Дим від пожежі помітили у різних районах міста. 

Очевидців кажуть, що вогонь охопив цех, де проводять випробування, але російські пожежники стверджують, що нібито спалахнув утеплювач, постраждалих немає.

Центральний науково-дослідний інститут спеціального машинобудування у Хотьково. Величезне підприємство в галузі проектування та виробництва конструкцій з полімерних композитних матеріалів для ракетно-космічної техніки, нафтохімічного машинобудування, транспортної, енергетичної та інших галузей.

На початку місяця стало відомо, що у москві загорілося військове училище: росіяни заявляють про атаку безпілотника.

 

пожежаМоскваінститут

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