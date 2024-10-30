Під москвою спалахнув великий дослідний інститут

На ньому виготовляють деталі для ракет.

Сьогодні зранку, 30 жовтня, спалахнула пожежа у Хотьково московської області.

Там горить великий дослідний інститут, повідомляють російські пабліки.

Пожежа сталася на території центрального науково-дослідного інституту спеціального машинобудування.

Дим від пожежі помітили у різних районах міста.

Очевидців кажуть, що вогонь охопив цех, де проводять випробування, але російські пожежники стверджують, що нібито спалахнув утеплювач, постраждалих немає.

Центральний науково-дослідний інститут спеціального машинобудування у Хотьково. Величезне підприємство в галузі проектування та виробництва конструкцій з полімерних композитних матеріалів для ракетно-космічної техніки, нафтохімічного машинобудування, транспортної, енергетичної та інших галузей.

На початку місяця стало відомо, що у москві загорілося військове училище: росіяни заявляють про атаку безпілотника.