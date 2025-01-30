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Під час чергової атаки рф на Суми загинуло 9 людей: серед них три подружжя (оновлено)

30 січня 2025, 17:37
Під час чергової атаки рф на Суми загинуло 9 людей: серед них три подружжя (оновлено)
Фото: УНН
В ніч на 30 січня росія атакувала українське місто дронами.

Наразі відомо про 9 загиблих та 12 поранених. 

Про це повідомила нацполіція України в Telegram-каналі

"До 7 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Сумах", - йдеться в дописі. 

Міністерство внутрішніх справ також додало, що рятувальники деблокували тіло ще однієї людини. Поранені 13 людей, серед яких дитина.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. 

Відомо, що під час російської атаки загинули три подружні пари, було зруйновано 9 квартир і пошкоджено 12 балконів.

Нагадаємо, що восени після атаки рф на Суми кількість жертв ракетного удару зросла до 11, серед загиблих.

 

війна в Україніатаки рф

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