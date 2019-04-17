Під Одесою невідомі напали на співробітників "Укртранссоюзу": п'ятеро постраждалих

Очевидці стверджують, що поліцейські, які були свідками випадку, не втручалися в бійку

Сьогодні близько опівночі невідомі влаштували погром зі стріляниною біля поста поліції, розташованого на трасі Одеса-Київ біля села Дачне.

"Невідомі в масках зайшли на пост з боку села. Розстріляли інспекторів і громадських діячів Українського транспортного союзу. Добивали людей палицями. Трощили і розстрілювали машини. Весь цей час інспектори патрульної поліції Одеської області спокійно спостерігали і зовсім не втручалися. Бандити на очах поліцейських спокійно покинули місце злочину", - написала активістка Олеся Голодок на своїй сторінці у Facebook, повідомляє LB.ua.



Фото:"Думська"

За даними очевидців, постраждалі інспектори не пропустили перевантажені машини. Напад стався, коли в селі вимкнули електрику.

Радник начальника ГУНП Руслан Форостяк підтвердив кількість постраждалих. За його інформацією, біля поста одна група активістів напала на іншу.



Фото:"Думська"

"Є свідчення, що застосовувалася травматична зброя й бити і з боку нападників, і з боку тих активістів, що там працювали. Можливо, конкуренти, розберемося", - сказав Форостяк. Він також пообіцяв "проаналізувати" дії правоохоронців, які не втручалися в бійку.

Нагадаємо, що у Вінницькій області пасажир автомобіля з литовською реєстрацією стріляв у поліцейських, після того як ті виявили в водія патрони.