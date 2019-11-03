У Вінницькій області пасажир автомобіля стріляв у патрульних
Про це повідомляє LB.ua з посиланням на УНН.
Патрульні на автодорозі між містом Калинівка та селом Корделівка зупинили автомобіль Audi A6 з литовською реєстрацією. Після зупинки патрульні провели поверхневий огляд і виявили патрони у водія авто. Патрульні вирішили затримати водія і пасажира, проте останній вирвався і, діставши пістолет, один раз вистрілив у бік поліцейських. Після цього обидва чоловіки побігли в ліс. Після попереджувальних пострілів патрульні зробили кілька пострілів у бік втікачів. Однак тим вдалося втекти. Поліцейські поранень не отримали.
Після втечі водія і пасажира патрульні провели детальний огляд авто і виявили в ньому патрони, а також посвідчення водія одного з втікачів.
Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 348 КК України (посягання на життя співробітника правоохоронного органу).
Нагадаємо, що у Миколаєві ввечері 7 березня гурт неповнолітніх в балаклавах і з ножами прийшов до будинку місцевого жителя та ініціював конфлікт, під час якого вони відкрили стрілянину в повітря.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - для прихильників "чистого мистецтва"
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"