Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Вінницькій області пасажир автомобіля стріляв у патрульних

У водія знайшли патрони
У Вінницькій області пасажир автомобіля з литовською реєстрацією стріляв у поліцейських, після того як ті виявили в водія патрони.
У Вінницькій області пасажир автомобіля стріляв у патрульних Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на УНН.

Патрульні на автодорозі між містом Калинівка та селом Корделівка зупинили автомобіль Audi A6 з литовською реєстрацією. Після зупинки патрульні провели поверхневий огляд і виявили патрони у водія авто. Патрульні вирішили затримати водія і пасажира, проте останній вирвався і, діставши пістолет, один раз вистрілив у бік поліцейських. Після цього обидва чоловіки побігли в ліс. Після попереджувальних пострілів патрульні зробили кілька пострілів у бік втікачів. Однак тим вдалося втекти. Поліцейські поранень не отримали.

Після втечі водія і пасажира патрульні провели детальний огляд авто і виявили в ньому патрони, а також посвідчення водія одного з втікачів.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 348 КК України (посягання на життя співробітника правоохоронного органу).

Нагадаємо, що у Миколаєві ввечері 7 березня гурт неповнолітніх в балаклавах і з ножами прийшов до будинку місцевого жителя та ініціював конфлікт, під час якого вони відкрили стрілянину в повітря.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 03 2019 11:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn

Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.