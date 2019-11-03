У Вінницькій області пасажир автомобіля стріляв у патрульних

У Вінницькій області пасажир автомобіля з литовською реєстрацією стріляв у поліцейських, після того як ті виявили в водія патрони.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на УНН.

Патрульні на автодорозі між містом Калинівка та селом Корделівка зупинили автомобіль Audi A6 з литовською реєстрацією. Після зупинки патрульні провели поверхневий огляд і виявили патрони у водія авто. Патрульні вирішили затримати водія і пасажира, проте останній вирвався і, діставши пістолет, один раз вистрілив у бік поліцейських. Після цього обидва чоловіки побігли в ліс. Після попереджувальних пострілів патрульні зробили кілька пострілів у бік втікачів. Однак тим вдалося втекти. Поліцейські поранень не отримали.

Після втечі водія і пасажира патрульні провели детальний огляд авто і виявили в ньому патрони, а також посвідчення водія одного з втікачів.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 348 КК України (посягання на життя співробітника правоохоронного органу).

Нагадаємо, що у Миколаєві ввечері 7 березня гурт неповнолітніх в балаклавах і з ножами прийшов до будинку місцевого жителя та ініціював конфлікт, під час якого вони відкрили стрілянину в повітря.