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У Миколаєві озброєні підлітки влаштували з'ясування стосунків зі стріляниною

З місця події поліцейські вилучили ножі, пістолет і гільзу
У Миколаєві увечері 7 березня гурт неповнолітніх в балаклавах і з ножами прийшов до будинку місцевого жителя та ініціював конфлікт, під час якого вони відкрили стрілянину в повітря.
У Миколаєві озброєні підлітки влаштували з Фото: mk.npu.gov.ua

Близько 20:30 за допомогою в поліцію звернулася дружина потерпілого. Жінка повідомила на 102, що додому до них з чоловіком на вулиці Лагерній, що в Центральному районі міста, прийшли п'ятеро молодих людей в балаклавах, влаштували бійку і стріляють в повітря, повідомила прес-служба миколаївської поліції.

На місце оперативно прибули два екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група і спецназівці. Усіх п'ятьох, у віці від 15 до 18 років, для з'ясування обставин доставили у відділення поліції.

З місця події поліцейські вилучили ножі, пістолет, попередньо стартовий, і гільзу.

Відомо, що конфлікт між одним із зловмисників і власником квартири виник ще вдень. Тоді юнак повідомив, що повернеться, щоб розібратися з чоловіком, тому і прийшов з підмогою і зброєю.

Нагадаємо, у центрі Одеси сталася міжнаціональна різанина, постраждало шестеро осіб.

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08 03 2019 15:49
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