У Миколаєві озброєні підлітки влаштували з'ясування стосунків зі стріляниною
Близько 20:30 за допомогою в поліцію звернулася дружина потерпілого. Жінка повідомила на 102, що додому до них з чоловіком на вулиці Лагерній, що в Центральному районі міста, прийшли п'ятеро молодих людей в балаклавах, влаштували бійку і стріляють в повітря, повідомила прес-служба миколаївської поліції.
На місце оперативно прибули два екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група і спецназівці. Усіх п'ятьох, у віці від 15 до 18 років, для з'ясування обставин доставили у відділення поліції.
З місця події поліцейські вилучили ножі, пістолет, попередньо стартовий, і гільзу.
Відомо, що конфлікт між одним із зловмисників і власником квартири виник ще вдень. Тоді юнак повідомив, що повернеться, щоб розібратися з чоловіком, тому і прийшов з підмогою і зброєю.
Нагадаємо, у центрі Одеси сталася міжнаціональна різанина, постраждало шестеро осіб.
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