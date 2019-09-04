Під офісом Зеленського проходить дві акції, - ОНОВЛЕНО

Учасники першої жаліються на корупцію, інші вимагають від коміка розповісти про наміри

Під офісом кандидата у президенти Володимира Зеленського влаштували дві акції. Учасники першої прийшли до шоумена "як до майбутнього президента", аби розповісти про корупцію. Другу акцію скликав блогер Мирослав Олешко, який вимагає від Зеленського розповісти про свої наміри.

Загалом під офісом Зеленського в Печерському районі забралися близько 400-500 людей, повідомляє кореспондентка Громадського.

Учасники першої акції, переважно пенсіонери, заявили, що прийшли до шоумена "як до майбутнього президента", аби розповісти про корупцію. Перед людьми виступив Андрій Шевченко, який назвався як голова запорізької обласної організації "Спілки офіцерів", член ГО "Український комітет по боротьби з корупцією" та депутат місцевої ради.

Він заявив, що правоохоронні органи не розслідують корупцію, після чого перелічив гучні корупційні й не тільки справи — від Гладковських і Кононенка до вирубки лісів на Західній Україні.

Під офісом Володимира Зеленського на дві акції зібралися понад 400 людей. Учасники першої прийшли до шоумена «як до майбутнього президента», аби розповісти про корупцію. На другій акцій вимагають від коміка «розповісти про свої наміри» https://t.co/c4WWoJ4CFr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 9 квітня 2019 р.

Іншу акцію влаштував блогер Мирослав Олешко, її учасники вимагають від Зеленського розповісти про свої наміри. "Як він буде ховатися, якщо виграє вибори? За "Беркутом" як Янукович?", — сказав блогер. Олешко також заявив, що перший мітинг "проплачений" командою Зеленського, аби завадити їхній акції. Поруч з двома акціями також зібралася група молодиків, схожих на так званих тітушок. На запитання кореспондентки Громадського відповів тільки один з них. Він сказав, що прийшов "за свободу" за закликом Олешка. Загалом учасники обох акцій постійно сваряться, проте тітушки з пенсіонерами не перетинаються. Оновлення: Під офісом кандидата в президенти Володимира Зеленського в Печерському районі Києва побилися учасники двох акцій, на яких зібралися прихильники та противники шоумена. Бійка почалася після того, як учасники акції на підтримку Зеленського видерли плакат у опонентів. Правоохоронці відреагували на конфлікт та вивели учасників бійки з натовпу.

Раніше, у штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського заявили, що під одним із офісів команди невідомі планують провести платний мітинг з можливими провокаціями.