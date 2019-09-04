У Зеленського заявляють про підготовку провокацій під їхнім офісом

"Ситуація в країні склалась така, що студентам треба шукати будь-які можливості, щоб додатково заробити гроші на життя"

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського заявили, що під одним із офісів команди невідомі планують провести платний мітинг з можливими провокаціями.

"Сьогодні під одним із Зе!офісів плануються провокації. По вищим навчальним закладам Києва активно набирають студентів для участі в сумнівній акції та пропонують за це гроші", - повідомляє команда Зеленського у Facebook.

У команді Зеленського запевнили, що розуміють, чому студенти погоджуються на такі провокативні дії.

"Ситуація в країні склалась така, що студентам треба шукати будь-які можливості, щоб додатково заробити гроші на життя", - йдеться в повідомленні.

Водночас, у команді Зеленського зазначили, що один зі співробітників їхнього контакт-центру отримав запрошення на цю акцію.

У штабі опублікували відео, де молодик розповідає, як отримав у Telegram-каналі запрошення на мітинг.