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У Зеленського заявляють про підготовку провокацій під їхнім офісом

"Ситуація в країні склалась така, що студентам треба шукати будь-які можливості, щоб додатково заробити гроші на життя"
У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського заявили, що під одним із офісів команди невідомі планують провести платний мітинг з можливими провокаціями.
У Зеленського заявляють про підготовку провокацій під їхнім офісом Фото: interfax.com.ua

"Сьогодні під одним із Зе!офісів плануються провокації. По вищим навчальним закладам Києва активно набирають студентів для участі в сумнівній акції та пропонують за це гроші", - повідомляє команда Зеленського у Facebook

У команді Зеленського запевнили, що розуміють, чому студенти погоджуються на такі провокативні дії.

"Ситуація в країні склалась така, що студентам треба шукати будь-які можливості, щоб додатково заробити гроші на життя", - йдеться в повідомленні.

Водночас, у команді Зеленського зазначили, що один зі співробітників їхнього контакт-центру отримав запрошення на цю акцію.

У штабі опублікували відео, де молодик розповідає, як отримав у Telegram-каналі запрошення на мітинг.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що дебати з Петром Порошенком відбудуться на НСК "Олімпійський" 19 квітня.
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09 04 2019 15:36
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