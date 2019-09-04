ПОЛІТИКА НОВИНИУ штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського заявили, що під одним із офісів команди невідомі планують провести платний мітинг з можливими провокаціями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Зеленського заявляють про підготовку провокацій під їхнім офісом
"Ситуація в країні склалась така, що студентам треба шукати будь-які можливості, щоб додатково заробити гроші на життя"
Фото: interfax.com.ua
"Сьогодні під одним із Зе!офісів плануються провокації. По вищим навчальним закладам Києва активно набирають студентів для участі в сумнівній акції та пропонують за це гроші", - повідомляє команда Зеленського у Facebook.
У команді Зеленського запевнили, що розуміють, чому студенти погоджуються на такі провокативні дії.
"Ситуація в країні склалась така, що студентам треба шукати будь-які можливості, щоб додатково заробити гроші на життя", - йдеться в повідомленні.
Водночас, у команді Зеленського зазначили, що один зі співробітників їхнього контакт-центру отримав запрошення на цю акцію.
У штабі опублікували відео, де молодик розповідає, як отримав у Telegram-каналі запрошення на мітинг.
Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що дебати з Петром Порошенком відбудуться на НСК "Олімпійський" 19 квітня.
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