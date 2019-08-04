Зеленський заявив, що буде дебатувати з Порошенком 19 квітня

Кандидат звернувся до людей з пропозицією написати питання, які він поставить Президенту від їх імені

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що дебати з Петром Порошенком відбудуться на НСК "Олімпійський" 19 квітня.

Зеленський закликав свій електорат допомогти йому обрати питання, які він поставить Порошенку на дебатах.

"Я думаю, що у народу України за 5 років дуже багато питань до Порошенка, які ви не можете йому поставити, але я можу від вашого імені. Тому, будь ласка, пишіть в коментарі, яке питання саме ти хочеш поставити Порошенку", - зазначив кандидат у своєму відеозверненні.

Раніше, Президент Петро Порошенко заявив, що дебати на стадіоні, запропоновані Володимиром Зеленським, доцільно провести 14 квітня.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадянмає сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.

У штабі кандидата у президенти та діючого глави держави Петра Порошенка вважають, що різноманітні вимоги шоумена і кандидата у президенти Володимира Зеленського говорять про страх і небажання брати участь у дебатах.