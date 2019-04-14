Під "Олімпійським" сьогодні зібралося до п’яти тисяч людей, - ФОТО

"Національна поліція спільно з Національною гвардією забезпечили публічну безпеку під час проведення мирного зібрання громадян, на якому були присутні до 5 тисяч людей"

Заходи біля НСК "Олімпійський" за участю президента Петра Порошенка в неділю пройшли мирно та спокійно, до них долучилося до 5 тисяч людей.

"Національна поліція спільно з Національною гвардією забезпечили публічну безпеку під час проведення мирного зібрання громадян, на якому були присутні до 5 тисяч людей. Поліцейські забезпечили безпеку дорожнього руху, адже багато громадян рухалися і по проїжджій частині дороги. Правоохоронці й надалі посилено працюватимуть до закінчення масового заходу", - зазначив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, повідомляє "Укрінформ".



Заступник голови Національної поліції України також зазначив, що до поліції надійшла низка повідомлень про замінування столичних об’єктів та Майдану Незалежності. За вказаними адресами працюють фахівці вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники, патрульні та слідчо-оперативні групи. Правоохоронці проводять ретельну перевірку об’єктів та прилеглу до них територію. Інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, що у неділю 14 квітня кандидат у президенти і чинний Глава держави Петро Порошенко прибув на НСК "Олімпійський" на призначені його штабом на 14.14 дебати, на які був запрошений і кандидат у президенти Володимир Зеленський. Однак Зеленський не прийшов. Президент виступив перед людьми, що зібралися на площі біля стадіону, після чого зустрівся з журналістами у конференц-залі НСК "Олімпійський"