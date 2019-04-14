Порошенко прибув на дебати і виступає біля стадіону "Олімпійський"

Після свого короткого виступу перейде на стадіон "Олімпійський", де буде чекати Зеленського

Кандидат у президенти, чинний глава держави Петро Порошенко прибув на дебати на НСК "Олімпійський", але спершу він виступив на сцені, яка споруджена біля стадіону.

Зазначимо, опонент Порошенка, кандидат у президенти Володимир Зеленський не прибув на стадіон дебатувати з Порошенком.

"Я дуже сподіваюсь що тут буде пан Зеленський... Ви теж сподіваєтесь?", - виголосив Порошенко.

Він анонсував, що після свого короткого виступу перейде на стадіон "Олімпійський", де буде чекати Зеленського.

"Якщо він знову буде ховатись від людей, якщо він знову боїться, ми його будемо запрошувати кожен день на кожні ефіри, щоб уся країна бачила кого вона обирає на наступні п'ять років", - додав глава держави.

Порошенко перейшов у спеціальну кімнату, яка була споруджена для проведення дебатів. Станом на 14:15 Зеленського досі немає.

Порошенкові дали слово і він наголосив, що буде чекати Зеленського 40 хвилин.

"Це не я запропонував місце, зараз це стало певним мемом "Стадіон так стадіон". Я не претендую на авторство, навпаки, я хочу наголосити на серйозності дійства, яке зараз відбувається", - сказав Порошенко.

На НСК "Олімпійський" стартують дебати між кандидатами у президенти України, на яких буде присутній чинний глава держави Петро Порошенко. Своєю чергою, його опонент шоумен Володимир Зеленський раніше відмовився приходити на дебати 14 квітня і заявив, що чекає президента на стадіоні 19 квітня.