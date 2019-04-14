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Стадіон так стадіон: біля "Олімпійського" збираються люди, - НАЖИВО

Кандидат у президенти Володимир Зеленський участі брати не планує
На НСК "Олімпійський" стартують дебати між кандидатами у президенти України, на яких буде присутній чинний глава держави Петро Порошенко. Своєю чергою, його опонент шоумен Володимир Зеленський раніше відмовився приходити на дебати 14 квітня і заявив, що чекає президента на стадіоні 19 квітня.
Стадіон так стадіон: біля "Олімпійського" збираються люди, - НАЖИВО ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

На 13:00 на площі перед входом до НСК анонсовано проведення акції на підтримку діючого президента.

Перед стадіоном встановлено велику сцену з двома екранами, на яких транслюватимуть дебати. Участь у них, як відомо, кандидат у президенти Володимир Зеленський брати не планує.

Трансляцію веде "Громадське".

Вхід на НСК відкрито для всіх охочих. Пропускають на стадіону через металодетектори, загалом встановлено 16 пристроїв.

Для забезпечення порядку у центрі міста працює кілька тисяч поліцейських.

Раніше, Президент Петро Порошенко попросив свого конкурента на виборах Володимира Зеленського перервати вікенд в Парижі та приїхати на дебати на "Олімпійському".

Нагадаємо, що офіційні теледебати між кандидатами в президенти призначені на 20:00 19 квітня, але вони, найімовірніше, не відбудуться.

Володимир Зеленський ще на початку квітня викликав Петра Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський" і призначив їх на 19:00 19 квітня.

Порошенко має намір виконати вимогу закону і приїхати на теледебати і тому запропонував іншу дату дебатів на стадіоні - 14 квітня.

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14 04 2019 13:32
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