Стадіон так стадіон: біля "Олімпійського" збираються люди, - НАЖИВО
На 13:00 на площі перед входом до НСК анонсовано проведення акції на підтримку діючого президента.
Перед стадіоном встановлено велику сцену з двома екранами, на яких транслюватимуть дебати. Участь у них, як відомо, кандидат у президенти Володимир Зеленський брати не планує.
Трансляцію веде "Громадське".
Вхід на НСК відкрито для всіх охочих. Пропускають на стадіону через металодетектори, загалом встановлено 16 пристроїв.
Для забезпечення порядку у центрі міста працює кілька тисяч поліцейських.
Раніше, Президент Петро Порошенко попросив свого конкурента на виборах Володимира Зеленського перервати вікенд в Парижі та приїхати на дебати на "Олімпійському".
Нагадаємо, що офіційні теледебати між кандидатами в президенти призначені на 20:00 19 квітня, але вони, найімовірніше, не відбудуться.
Володимир Зеленський ще на початку квітня викликав Петра Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський" і призначив їх на 19:00 19 квітня.
Порошенко має намір виконати вимогу закону і приїхати на теледебати і тому запропонував іншу дату дебатів на стадіоні - 14 квітня.
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