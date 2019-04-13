Порошенко попросив Зеленського перервати вікенд в Парижі заради дебатів на "Олімпійському"
Дебатипризначені на 14:00 неділі, повідомляє LB.ua.
"Спілкування з мільйонами українців важливіше, ніж вихідні в Парижі. Не ховайтеся від виборців, не тікайте від преси, не бійтеся опонента, не кладіть слухавку, повертайтеся, прилітайте і поговоріть нарешті з людьми", - йдеться у зверненні Порошенка.
Нагадаємо, що офіційні теледебати між кандидатами в президенти призначені на 20:00 19 квітня, але вони, найімовірніше, не відбудуться.
Володимир Зеленський ще на початку квітня викликав Петра Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський" і призначив їх на 19:00 19 квітня.
Порошенко має намір виконати вимогу закону і приїхати на теледебати і тому запропонував іншу дату дебатів на стадіоні - 14 квітня.
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