Під помешкання Кернеса прийшов "марш злих харків'ян"
Акція розпочалася під стінами міськради, після чого її учасники пройшли ходою через вул.Сумську, площу Свободи і проспект Науки до готелю "Національ", де мешкає мер Харкова Геннадій Кернес, повідомляє місцеве видання "МедіаПорт".
Учасники "Маршу злих харків'ян" тримали в руках плакати "Метро по 5", "Гена, не грай в наперстки з громадою", "Поверніть гроші від реклами, а не лізьте до нас у кишені".
За даними відділу комунікації обласного управління поліції, очікується, що в марші братимуть участь до 500 людей. Охорону порядку забезпечують 120 правоохоронців.
До готелю "Нацональ" колона учасників акції йшла, скандуючи "Кернес – ворог України. Кернес -– ворог харків'ян" та "Закон - не політика. Закон – це обов'язок!", повідомляє IT Sector Харків.
Біля "Націоналя" чергує кордон правоохоронців. Учасники акції скандують "Закон один для всіх", "Ганьба", "Виконуй рішення суду", "Банду геть".
Також до готелю, де мешкає мер Харкова, учасники акції принесли шини, але не підпалювали їх, а на вході повісили копії ухвал суду про призупинення дії тарифів на проїзд.
За даними поліції, участь в акції взяли близько тисячі людей, порушень порядку не зафіксовано.
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