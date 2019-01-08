Під СБУ активісти залишили Баканову "повідомлення"
"Мангер, Гордєєв, Рищук. Баканов, хто має подзвонити за цих чортів?" – написали фарбою під центральним входом в управління, повідомляє "Укрінформ".
Фото: Ukrinform
Акцію присвятили річниці нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.
"Вчора ми були в Херсоні. Тепер прийшли до відомства, яке займається розслідуванням цієї справи. Ми прийшли вчергове нагадати, що друзі Каті не зупиняться, допоки не буде досягнуто справедливості", – зазначили організатори акції.
За підрахунками журналістів, в акції взяли участь близько сотні осіб.
Активісти телефонували Баканову, однак він не відповідав.
Нагадаємо, що сьогодні, 1 серпня біля СБУ проходить акція до роковин з дня нападу на Катерину Гандзюк .
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