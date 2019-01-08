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Під СБУ активісти залишили Баканову "повідомлення"

"Мангер, Гордєєв, Рищук. Баканов, хто має подзвонити за цих чортів?"
Під будівлею Служби безпеки в Києві учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" написали фарбою повідомлення для в.о. голови СБУ Івана Баканова.
Під СБУ активісти залишили Баканову "повідомлення" Фото: Ukrinform

"Мангер, Гордєєв, Рищук. Баканов, хто має подзвонити за цих чортів?" –  написали фарбою під центральним входом в управління, повідомляє "Укрінформ".


Фото: Ukrinform

Акцію присвятили річниці нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

"Вчора ми були в Херсоні. Тепер прийшли до відомства, яке займається розслідуванням цієї справи. Ми прийшли вчергове нагадати, що друзі Каті не зупиняться, допоки не буде досягнуто справедливості", – зазначили організатори акції.

За підрахунками журналістів, в акції взяли участь близько сотні осіб. 

Активісти телефонували Баканову, однак він не відповідав.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 серпня біля СБУ проходить акція до роковин з дня нападу на Катерину Гандзюк .

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01 08 2019 21:15
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