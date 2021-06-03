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Під застосованими США до Коломойського санкціями вже перебуває Кадиров і ексгосподар Молдови

США застосували до Ігоря Коломойського санкції, під якими вже перебуває глава Чечні Рамзан Кадиров і ексгосподар Молдови Влад Плахотнюк.
Під застосованими США до Коломойського санкціями вже перебуває Кадиров і ексгосподар Молдови Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у статті Чорна мітка для Коломойського: що означають санкції США проти українського олігарха, пише "Європейська правда".

Коломойського додали у список за персональним рішенням Ентоні Блінкена, очільника Держдепу США.

Ця спрощена процедура була вперше застосована лише у 2018 році. Конгрес США дав Держдепартаменту право швидко накладати санкції проти чинних або колишніх державних посадовців по всьому світу, якщо у американських дипломатів вважають цю людину причетною до корупції та розкрадання держвласності, або до масштабних порушень прав людини. Цей механізм у документах згадують за номером розділу конгресового рішення, де він описаний - 7031(с)

Загальна кількість іноземців, яких США покарали за процедурою 7031(с), складає близько 200 людей, переважно з держав Африки, Азії та Південної Америки.

Як зазначається у статті, під цими санкціями перебуває донедавна всесильний молдовський олігарх Влад Плахотнюк, якого вважали "господарем Молдови" до 2019 року, коли він під тиском США втік з країни.

Процедуру 7031(с) застосували також до болгарського судді Андона Міталова, який дозволив втекти від в'язниці російському шпигуну, колишньому болгарському парламентарю, Ніколаю Малінову. У списку є також щонайменше двоє громадян Росії, а саме чеченців - Рамзан Кадиров та його соратник Муслім Кучієв. А ще - кілька сербських та просербських посадовців з балканських держав.

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06 03 2021 14:28
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