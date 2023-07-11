Підготовка українських пілотів F-16 розпочнеться у серпні – Reuters
Коаліція з 11 країн почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні в Данії. При цьому в Румунії буде створено навчальний центр.
Про це повідомляє Reuters.
Члени НАТО Данія і Нідерланди очолюють міжнародні зусилля з підготовки пілотів, а такожg допоміжного персоналу, обслуговування літаків і, зрештою, забезпечення поставок F-16 в Україну.
"Сподіваюся, ми зможемо побачити результати на початку наступного року", - заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Поки що жодна з країн не взяла на себе зобов'язання з постачання Україні літаків F-16, хоча Польща і Словаччина поставили 27 літаків МіГ-29 для поповнення парку бойових літаків України.
Союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія.
Нагадаємо, У вівторок, 11 липня, 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.