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ПОЛІТИКА

Коаліцію з навчання українських пілотів F-16 створено, до неї увійдуть 11 країн – Резніков

11 липня 2023, 18:42
Коаліцію з навчання українських пілотів F-16 створено, до неї увійдуть 11 країн – Резніков
Коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повнофункціональних можливостей F-16.

У вівторок, 11 липня, 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Офіційно: створено коаліцію з навчання F-16 ВПС України! Сьогодні 11 держав-партнерів + Україна підписали Меморандум із викладенням умов", - йдеться у повідомленні.

Резніков висловив особливу подяку Данії та Нідерландам за їхнє видатне лідерство в цьому процесі.

Що увійде в нього

Українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у програмі навчання;

Є можливість включення в програму інших типів винищувачів;

Коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повністю функціональних можливостей F-16. 

Резніков подякував колегам із Данії, Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Швеції та Британії.

"F-16 захищатимуть небо України і східний фланг НАТО. ВПС України готові освоїти їх у найкоротші терміни. Україна переможе", - додав міністр оборони. 

Союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія.

коаліціяРезніковF-16

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