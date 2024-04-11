Українські пілоти на завершальному етапі навчання на F-16

Курси українських пілотів на винищувачах F-16 в США і Данії на завершальному етапі.

Про це сьогодні заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш на брифінгу.

"Зараз пілоти безпосередньо відточують майстерність на задачах, які будуть поставлені перед ними в Україні", - сказа Ілля Євлаш.

Він додав, що наразі у нас проходять навчання одразу декілька груп, декілька підготовчих етапів – на завершальних етапах, зокрема пілоти, що проходять підготовку в Данії та США.

За словами речиника, пілоти вже тренуються відточувати свою майстерність на завданнях, які будуть поставлені перед ними в Україні.

"Відпрацьовують удари по малорозмірних цілях, в тому числі таких, як "шахеди", і таких, як крилаті та керовані авіаційні ракети", - додав Євлаш.

Він також сказав, що наші партнери не багатослівні. Все, що стосується F-16, проводиться за зачиненими дверима. І про терміни ми не говоримо. Певна стратегічна невизначеність дає нам момент для раптовості і несподіваного удару.