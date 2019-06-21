Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Підконтрольний Медведчуку NewsOne запустив програму з екс-заступником глави АП Януковича Портновим

Програма матиме назву "Преступление и наказание"
Підконтрольний куму президента Росії Віктору Медведчуку телеканал NewsOne запускає нову програму, яку буде вести екс-заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов.
Підконтрольний Медведчуку NewsOne запустив програму з екс-заступником глави АП Януковича Портновим Фото: zib.com.ua

Програма матиме назву "Преступление и наказание". Портнов у студії телеканалу буде розповідати глядачеві "правду про те, що незаконного відбулося в українському політикумі", інформує "Громадське" з посиланням на NewsOne.

Нагадаємо, що депутат Верховної Ради Тарас Козак, наближений до Віктора Медведчука, став власником телеканалу ZIK (компанії "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації").

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2019 16:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.