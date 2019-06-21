Підконтрольний Медведчуку NewsOne запустив програму з екс-заступником глави АП Януковича Портновим

Підконтрольний куму президента Росії Віктору Медведчуку телеканал NewsOne запускає нову програму, яку буде вести екс-заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов.

Програма матиме назву "Преступление и наказание". Портнов у студії телеканалу буде розповідати глядачеві "правду про те, що незаконного відбулося в українському політикумі", інформує "Громадське" з посиланням на NewsOne.

Нагадаємо, що депутат Верховної Ради Тарас Козак, наближений до Віктора Медведчука, став власником телеканалу ZIK (компанії "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації").