ПОЛІТИКА НОВИНИПідконтрольний куму президента Росії Віктору Медведчуку телеканал NewsOne запускає нову програму, яку буде вести екс-заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підконтрольний Медведчуку NewsOne запустив програму з екс-заступником глави АП Януковича Портновим
Програма матиме назву "Преступление и наказание"
Фото: zib.com.ua
Програма матиме назву "Преступление и наказание". Портнов у студії телеканалу буде розповідати глядачеві "правду про те, що незаконного відбулося в українському політикумі", інформує "Громадське" з посиланням на NewsOne.
Нагадаємо, що депутат Верховної Ради Тарас Козак, наближений до Віктора Медведчука, став власником телеканалу ZIK (компанії "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації").
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21 06 2019 16:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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