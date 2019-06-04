Підліток на батьківській машині збив насмерть двох молодих дівчат і втік

Поліція Київської області розшукує 16-річного хлопця, який збив насмерть двох дівчат 16 і 18 років.

Аварія сталася в одному із сіл Білоцерківського району, повідомляє LB.ua.

"Під час розслідування стало відомо, що напередодні 16-річний хлопець, житель села Храпачі Білоцерківського району, взяв без дозволу ключі від автомобіля "Мазда", який належав його батькам, і виїхав в нічний час", - йдеться в повідомленні.

Загиблими виявилися 18-річна жителька села, де трапилася аварія, і 16-річна мешканка Києва. Ймовірно, дівчата в пізній час поверталися додому по дорозі, а водій "Мазда", здійснив на них наїзд. В результаті від отриманих травм вони померли на місці.

Водій з місця пригоди зник, залишивши автомобіль.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці спрямовують усі сили і засоби на встановлення місцезнаходження молодої людини, яка скоїла смертельну ДТП.

Нагадаємо, що у Київській області в автомобілі на ходу вибухнула граната РГД-5, в результаті чого загинув водій.