У Київській області в автомобілі на ходу вибухнула граната РГД-5, в результаті чого загинув водій.

Інцидент стався біля села Студеники Переяслав-Хмельницького району вранці 6 квітня, повідомляє Нацполіція області.

"На місці події було встановлено, що автомобіль "Тойота Кемрі" під керуванням водія 1976 р.н. рухався автодорогою "Київ-Переяслав-Хмельницький" на швидкості 150 км/год. Під час руху в салоні автомобіля прогримів вибух, в результаті чого водій загинув на місці, однак автомобіль продовжив свій рух, після чого з'їхав в кювет і зіткнувся з деревом", - йдеться в повідомленні.

При огляді поліцейські виявили в водія травматичну ампутацію правої руки, а в салоні автомобіля були фрагменти від частини корпусу гранати РГД-5.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Нещасний випадок". Встановлюються всі обставини цієї події.



Фото:Нацполіція

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня в Голосіївському районі Києва, на вулиці Вільямса, вибухнув автомобіль "Chevrolet Evanda", в результаті чого чоловік отримав поранення. "Потерпілий у важкому стані доставлений в лікарню", – інформувала поліція.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розслідуються кримінальні провадження у ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) і ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.