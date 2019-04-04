У Києві під час закладення міни під автомобіль співробітника розвідки підірвався диверсант, - ОНОВЛЕНО

"За попередньою інформацією, у результаті вибуху один чоловік отримав поранення. Постраждалий у важкому стані доставлений у лікарню"

У Голосіївському районі Києва, на вулиці Вільямса, вибухнув автомобіль "Chevrolet Evanda", унаслідок чого чоловік отримав поранення.

Близько 2-ї години ночі до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення, про те, що на вулиці Вільямса вибухнула автівка. На виклик виїхали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи і лікарі, повідомляє поліція Києва.

Оновлення (13:16):

У мережі з'явилося відео з камер відеонагляду, на якому зафіксовано момент вибуху автомобіля у Голосіївському районі Києва.

На відео видно, як чоловік у темному одязі йде через стоянку до автомобіля, присідає біля нього, і фактично за кілька секунд лунає вибух.

"На місці події поліцейські виявили пошкоджений транспортний засіб "Шевролет Еванда", який належить місцевій мешканці. За попередньою інформацією, у результаті вибуху один чоловік отримав поранення. Постраждалий у важкому стані доставлений у лікарню", – йдеться у повідомленні.



Фото: Facebook

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розслідуються кримінальні провадження за ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці відпрацьовують місце скоєння злочину та прилеглу територію для встановлення всіх обставин та очевидців події.

Оновлення(11:57):

Видання "Цензор.НЕТ" з посиланням на свого головного редактора Юрія Бутусова пише, що потерпілий - диверсант, який невдало заклав міну під автомобіль. Нібито вона призначалася для "офіцера української розвідки, який брав участь в Операції об'єднаних сил на Донбасі".

Те саме пише миколаївське видання "Преступности.НЕТ": замах планували на офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Диверсант спробував установити міну під машину, проте вибух саморобного пристрою відбувся завчасно. Диверсанта серйозно поранено - під час вибуху йому відірвало кисть руки. Чоловіка затримано.

Нагадаємо, що в Одесі на Фонтанській дорозі під проїжджою частиною стався вибух газу в підземному колодязі.