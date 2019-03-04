CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одесі на Фонтанській дорозі під проїжджою частиною стався вибух газу в підземному колодязі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі на Фонтанській дорозі під проїжджою частиною вибухнув газ
Вибухова хвиля перевернула припаркований автомобіль
Фото: Думская
В результаті події автомобіль, який стояв на проїжджій частині, відкинуло на трамвайну колію, інформує "Думская".
Водій, який у момент вибуху перебував у припаркованій машині, розповів, що відчував їдкий запах газу.
Фото: Думская
Чоловік не постраждав і від госпіталізації відмовився.
У результаті вибуху в іще одного припаркованого автомобіля вилетіло заднє скло.
Нагадаємо, що внаслідок вибуху в квартирі у Голосіївському районі Києва загинув громадянин РФ, який перебував у розшуку за вбивство.
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