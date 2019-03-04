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В Одесі на Фонтанській дорозі під проїжджою частиною вибухнув газ

Вибухова хвиля перевернула припаркований автомобіль
В Одесі на Фонтанській дорозі під проїжджою частиною стався вибух газу в підземному колодязі.
В Одесі на Фонтанській дорозі під проїжджою частиною вибухнув газ Фото: Думская

В результаті події автомобіль, який стояв на проїжджій частині, відкинуло на трамвайну колію, інформує "Думская".

Водій, який у момент вибуху перебував у припаркованій машині, розповів, що відчував їдкий запах газу.


Фото: Думская

Чоловік не постраждав і від госпіталізації відмовився.

У результаті вибуху в іще одного припаркованого автомобіля вилетіло заднє скло.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху в квартирі у Голосіївському районі Києва загинув громадянин РФ, який перебував у розшуку за вбивство.

 
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03 04 2019 15:55
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