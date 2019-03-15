CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШевченківський райсуд столиці арештував громадянина Вірменії, який підозрюється у вчиненні розбійного нападу на співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого, якого знайшли мертвим 14 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підозрюваного у нападі на співробітника АП арештували без права на заставу
"Шевченківський райсуд столиці задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури N10 та заарештував на 60 діб іноземця"
Фото:Facebook
"Шевченківський райсуд столиці задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури N10 та заарештував на 60 діб іноземця, який підозрюється у розбійному нападі на співробітника Адміністрації Президента України, після якого потерпілий помер", - повідомляє прокуратура Києва.
25-річному громадянину Вірменії інкримінують ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу).
Особу другого нападника встановлюють.
Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва виявили тіло співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого.
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15 03 2019 19:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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