Підозрюваного у нападі на співробітника АП арештували без права на заставу

"Шевченківський райсуд столиці задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури N10 та заарештував на 60 діб іноземця"

Шевченківський райсуд столиці арештував громадянина Вірменії, який підозрюється у вчиненні розбійного нападу на співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого, якого знайшли мертвим 14 березня.

"Шевченківський райсуд столиці задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури N10 та заарештував на 60 діб іноземця, який підозрюється у розбійному нападі на співробітника Адміністрації Президента України, після якого потерпілий помер", - повідомляє прокуратура Києва.

25-річному громадянину Вірменії інкримінують ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу).

Особу другого нападника встановлюють.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва виявили тіло співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого.