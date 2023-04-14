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ПОЛІТИКА

Підозрюваному у витоку секретних документів висунуто звинувачення – CNN

14 квітня 2023, 18:41
Підозрюваному у витоку секретних документів висунуто звинувачення – CNN
джерело glavcom
Наступної середи, 19 квітня, суд має обрати Тейшейрі запобіжний захід.

Військовослужбовцю Національної гвардії американського штату Массачусетс Джеку Тейшейрі у п'ятницю оголосили обвинувачення у справі про витік секретних документів Міноборони США.

Про це повідомляє CNN.

Тейшейру, який у п'ятницю постав перед судом у Бостоні, звинувачують у несанкціонованому утриманні й передачі інформації про національну оборону, а також у несанкціонованому вилученні секретної інформації та оборонних матеріалів.

Наступної середи, 19 квітня, суд має обрати Тейшейрі запобіжний захід. Прокуратура просить помістити його під варту до початку суду.

21-річного військовослужбовця розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса напередодні арештувало Федеральне бюро розслідувань.

Тейшейру ідентифікували як можливого винуватця "зливу" секретних документів. За даними ЗМІ, він був адміністратором онлайн-групи, в якій поширював таємні розвідувальні дані Пентагону, зокрема про обороноздатність України.

Як відомо, протягом останніх тижнів у соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки. У зв'язку із цим Мін'юст США розпочав розслідування витоку, що може тривати кілька місяців.

Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського Міноборони не вплине на підтримку України в її війні з росією.
СШАзлив даних

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