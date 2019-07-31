НОВИНИСуд у Бердянську продовжив на 60 діб арешт підозрюваним в організації та вбивстві ветерана АТО та громадського діяча Віталія "Сармата" Олешка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підозрюваним у справі про вбивство "Сармата" продовжили арешт
Євгена Бродського відправили під домашній арешт
Фото: yvu.com.ua
Таким чином суд підтримав клопотання прокурора Геннадія Фоміна, повідомляє "Громадське".
Водночас, Євгена Бродського відправили під домашній арешт.
Своєю чергою, адвокати підозрюваних вимагали перенести засідання, мотивуючи це тим, що станом на 21:30 закінчився робочий день. Адвокат Миколи Ломаки, Олександра Обухова та Максима Володимиренкова залишила залу за сімейними обставинами, після чого їм надали безкоштовного адвоката.
Нагадаємо, що у Бердянську Запорізької області невідомий застрелив солдата батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний Сармат).
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