Підозрюваний у підриві "Північного потоку" виїхав до України – польська прокуратура

Німеччина видала лише ордер на арешт українця, але не внесла в базу розшуку.

Український дайвер, на якого Німеччина видала ордер на арешт у підозрп до підриву газопроводу "Північний потік", виїхав з Польщі в Україну в липні.

Про це заявила ечниця генерального прокурора Польщі Анна Адам'як в коментарі Onet.

Польська прокуратура підтверджує, що від німецької сторони було отримано європейський ордер на арешт в цій справі про підрив газопровлду.

Проте польські служби не знайшли підозрюваного Володимира за місцем його проживання.

"Чоловік перетнув польсько-український кордон на початку липня", - сказала Анна Адам'як.

За її словами, Німеччина видала лише ордер на арешт дайвера, але його не було в базі розшукуваних осіб, якою користується Прикордонна служба, тобто німецька сторона не вносила туди його дані.

Саме тому він не був затриманий польськими прикордонниками.

Сьгодні, 14 серпня, стало відомо, що Німеччина звинувачує українця у підриві "Північного потоку": є ордер на арешт.